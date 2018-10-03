О первом российско-китайском самолете CR929



Разработка 2-двигательного широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета на 280-320 мест, создание которой ведется совместной российско-китайской командой авиастроителей, через 5 лет выйдет на стадию летных испытаний. CR929 (CR = China + Russia) воплотит в себе достижения обеих стран для создания конкурента машинам Airbus и Boeing на быстрорастущем азиатском рынке.

Почему Азия?

На сегодняшний день наиболее динамичный и перспективный рынок пассажирских перевозок это страны Азии. Достаточно взглянуть на почти 1,5-миллардные Китай и Индию, и их окрестности с более «скромными» странами типа 260-миллионной Индонезии, 127-миллионной Японией, почти 100-милионным Вьетнамом и 70-миллионным Таиландом, чтобы понять, насколько здесь к месту большие пассажирские самолеты. Причем экономичные, высокотехнологичные. Только один Китай для внутренних рейсов нуждается как минимум в 1000 (!) широкофюзеляжных вместительных лайнерах на ближайшие 20 лет.

Понятно, что оба основных западных авиапроизводителя (американский «Боинг» и европейский «Эйрбас») давно уже выстроили свои планы продаж на этот регион, и тут на рынке появляется CR929. За проектом стоят Россия и Китай, и каждая из стран в одиночку не может составить конкуренцию самым мощным глобальным игрокам в классе больших пассажирских машин нового поколения.

Между прошлым и будущим

Россия сегодня работает по среднемагистральному МС-21 и двигателю ПД-14 для него, ведется локализация регионального «Суперджета» (в нем пока много западных комплектующих), есть небольшой задел по Ил-96-400 (но этот дальний самолет с 4 двигателями ПС-90 технологически отстает от лидеров в своем классе и, к сожалению, на Воронежском авиазаводе даже на самом лучшем раскладе больше 3 «девяносто шестых» в год просто собрать не в состоянии). После грандиозного погрома в отрасли гражданской авиации сразу за распадом СССР, а затем попыткой прожить на «б/у-шном» импорте из США и Европы, в России до сих пор много проблем в пассажирском авиапроме. Достаточно сказать, что МС-21 получит новые русские двигатели ПД-14 позже, чем начнет летать, а первые машины вообще используют западные моторы. «Сухой Суперджет» летает на совместных российско-франузских движках SaM-146, а чисто отечественный ПД-7 пока еще только проектируется для него. Ил-96 мог бы сразу стать лучшим в мире, получи он вместо 4 ПС-90 два новейших ПД-35, но ПД-35 сейчас только создается…

В Китае сейчас есть свой «суперджет» - многострадальный ARJ21, который еще и отстал от российского по скорости внедрения в производство, работают там и над чем-то средним между нашим МС-21 и Ту-214 получившим название C919. Китайцы во всех проектах вынуждены работать на западных двигателях.

Обе страны хотели бы сделать серийный большой пассажирский самолет нового поколения, но понимают, что единственный скоростной путь развития технологий в этом направлении – кооперация.

Кто делает CR929?

Объединенное конструкторское бюро по CR929 от каждой страны возглавляют по главному конструктору. От России это Максим Литвинов, от Китая – Чен Инчунь. Сейчас согласован внешний вид самолета, идет работа с поставщиками систем. Русские проектируют и будут строить центроплан и консоли крыльев, китайцы – фюзеляж и хвостовое оперение. Судя по всему, при реализации проекта в нашей стране появится новый авиазавод в районе Владивостока, откуда по морю компоненты самолетов будут поставлять в Шанхай, на место окончательной сборки первого евразийского самолета. Также ожидается, что российская сторона переоборудует несколько крупных самолетов для перевозки компонентов с других предприятий Объединенной авиастроительной корпорации на Дальний Восток.

Говоря о том, какие передовые материалы будут использоваться в CR929, наши инженеры уже говорят, что фюзеляж новой машины будет практически полностью композитным (формирование фюзеляжа из отдельных углепластиковых панелей с использованием метода вакуумной инфузии). В крыле будут использованы сверхкритические профили нового поколения. Крыло большого удлинения будет снабжено законцовками. При разработке электрической начинки решено учесть ошибки, которые получили в США при создании Boeing-787, и использовать традиционные механические решения там, где это необходимо.

Также стороны создадут новую бортовую информационную систему и оснастят самолеты новыми решениями от проектировщиков из России и КНР.

А вот по двигателям ситуация будет развиваться в 2 этапа, напоминая нынешнюю историю с МС-21. Первые CR929 получат западные силовые агрегаты GE или Rolls-Royce с тягой в районе 35 тонн каждый, а уже потом полетит вариант самолета с ПД-35, в создание которого Россия сегодня вкладывает большие средства.