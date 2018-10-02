От НК-65 до «Изделия 80»: о двигателе для нового российского бомбардировщика

Поднятая недавно российскими и зарубежными СМИ шумиха вокруг «подробностей о двигателе ПАК ДА» имеет под собой вполне реальную основу – в нашей стране идет разработка перспективного авиационного двигателя для нового стратегического бомбардировщика, который сменит Ту-95МС в районе 2030 года. Что это за двигатель и что же скрывается под шифром «ПАК ДА»?

Разумеется, пока официальной информации о разработках крайне мало, и ее по крупицам можно собрать по специализированным авиафорумам и сайтам. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) находится в процессе разработки с 2009 года, но проект несколько последних лет был фактически заморожен – приоритет в отрасли был смещен в пользу решения о запуске в производство Ту-160М2. Это сверхзвуковой ракетоносец должен стать ударной силой российской дальней авиации уже через 5-7 лет. Работа по Ту-160М2 подстегнула авиастроителей, позволила восстановить технологии, утраченные в годы разгула ельцинской, управляемой из США, анархии. Заодно возрождено на современном технологическом уровне производство двигателей НК-32 в новом варианте НК-32-02 (см. наш материал - http://www.tehnoomsk.ru/node/3368).

Теперь о другом перспективном двигателе, который до 2016 года фигурировал в специализированных СМИ и носил название НК-65. Этот самый НК-65 изначально звучал в связке с проектом ПАК ДА. Даже сообщалось о начале испытаний двигателя в районе 2015-2016 годов. Имелась информация о том, что создание НК-65 должно было привести к созданию новой линейки авиационных двигателей тягой от 18 до 30 тонн. Параллельно с прекращением публикации сообщений о развитии НК-65 в 2016 году была озвучена информация о разработке «нового двигателя ПД-30, являющегося модернизацией НК-65». Согласно неофициальным данным, новый силовой агрегат должен был иметь тягу на взлете 22-29 тонн и крейсерскую – около 6 тонн с расходом топлива 0,535 кг/кгс•ч. На высоте 11 километров перспективный двигатель должен был обеспечивать крейсерскую скорость некоего тяжелого перспективного самолета в районе 809 км/ч. Таким самолетом и может быть разрабатываемый ПАК ДА. Однако в 2018 году разработка двигателя для будущего российского стратегического бомбардировщика получила еще одно обозначение «Изделие 80»…

Что же будет в итоге? Как уже известно, облик перспективного дальнего «бомбера» (ПАК ДА) сейчас определен как малозаметный дозвуковой самолет, способный находится в воздухе длительное время и быть готовым к нанесению ударов новыми ракетам большой дальности. Это замена Ту-95МС, производство которых завершилось в 1992 году с началом «либеральных реформ» в России. Ту-95МС сейчас в России модернизируются, и обновленные машины этого типа прослужат еще 10-15 лет. Уникальные характеристики обеспечивают «девяносто пятому» возможность находится на боевом дежурстве до 42 часов. Но самолет этот, рано или поздно, уйдет в историю, насколько он не был бы замечательным. ПАК ДА, идущий ему на смену, как раз находится в начале своего пути.