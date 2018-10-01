Новые российские молоковозы на базе ГАЗон Некст поставлены в Монголию



По данным Минпромторга России, новые автомобили-молоковозы на шасси «ГАЗон Некст» прибыли к заказчику на молочный комбинат «Суу» в Монголии. Новые российские машины были выбраны самым большим монгольским молочным комбинатом для полного обновления автопарка. Торжественная церемония их передачи прошла в столице соседней страны – Улан-Баторе.

Молоковозы из Нижнего Новгорода оснащены 148-сильным дизельным двигателем линейки ЯМЗ-534 российского производства. На каждом из них смонтирована 4200-литровая цистерна с внутренним покрытием из специальной пищевой нержавеющей стали. Заказчики уже оценили, что обычный молоковоз наделен комфортом легкового автомобиля с установленными штатными электростеклоподъемниками, качественной панелью управления, подогревом наружных зеркал, центральным замком и прочими удобствами.

