Перед очередным Дакаром КамАЗы прошли испытание песками Китая



Российские грузовики лучшей в мире раллийной команды «КАМАЗ-мастер» прошли проверку боем за 2 месяца до очередного сражения на «Дакаре». Две наши машины на гонках по китайской пустыне Гоби выступали именно в такой конфигурации, какая необходима по обновленным требованиям для участия в «Дакар-2019».

Как сообщают представители российской команды, китайские участки ралли «Шелковый путь-2018», где пролег в конце сентября маршрут наших гоночных КамАЗов, напоминают рельеф пустынных пространств Южной Америки, на которых экипажи из нашей страны сражаются за право быть первыми. Два новых грузовика с 13-ти литровыми двигателями вкупе с автоматической и механической коробками передач отлично показали себя в Китае. Команда «КАМАЗ-мастер» завершила объемную программу тестирования перед отправкой машин на предстоящий в январе южноамериканский «Дакар».

Интересно, что в китайском этапе на одном из раллийных «КамАЗов» под номером 403 выступали 2 китайских гонщика с механиком из России. Как отметил один их них, Цзы Жун: «Все прошло отлично. Я уже привык управлять КАМАЗом, с каждым этапом это было делать намного проще. Сейчас я могу сказать, что уже освоил управление этой отличной машиной. Тяжело расставаться с грузовиком, на котором я провел четыре замечательных и запоминающихся гоночных дня. Надеюсь, в будущем у меня получится продолжать ездить за рулем автомобиля команды «КАМАЗ-мастер», буду рад, если вновь удостоюсь такой чести».

В заключение, в качестве приятного бонуса, предлагаем видео недавних выступлений автоспортменов на наших гоночных «КамАЗах» в Казани. В нем вы увидите настоящий дрифт на раллийных грузовиках и реальные летающие машины из России: