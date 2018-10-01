Шилка-М4 – глубокая модернизация легендарной советской зенитки



Современная версия советской зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4 «Шилка» носит обозначение «Шилка-М4». Сохранив свою отличную 4-ствольную 23-мм пушку, зенитка получила новую систему управления огнем, РЛС и возможность использования зенитно-ракетной системы «Стрелец».

На «Шилке» установили новый радар того же частотного диапазона на твердотельной элементной базе, характеристики которого подросли. Заменили радиостанцию, прибор ночного видения теперь пассивный. Разумеется, с учетом развития электронной промышленности прежний аналоговый счетно-решающий прибор уступил место современной цифровой вычислительной системе. Появилась цифровая следящая система. Каждую ЗСУ снабдили системой автоматизированного контроля работоспособности радиоэлектронной аппаратуры. Теперь «Шилка-М4» работает в условиях сильных помех и хорошо «видит» воздушные цели, летящие на малых высотах – от 20 метров. Электронная начинка машины самостоятельно вносит поправки на износ стволов пушек и метеорологические условия, а также учитывает иные факторы, влияющие на траекторию полета снарядов и, как следствие, точность стрельбы. Одиночная «Шилка» способна вести цель на радаре с максимальной дистанции 10 км, минимальной – 200 метров. При встраивании модернизированной ЗСУ в единую систему ПВО предельная дальность обнаружения воздушных целей возрастает до 34 км.

В состав бортовых средств включена аппаратура приема внешнего целеуказания и выдачи данных по телекодовому каналу. Эта система обеспечивает работу с командным пунктом «Сборка», позволяющим повысить эффективность боевого применения как отдельно взятой зенитной самоходной установки, так и батареи в целом. Для эффективного поражения одной цели может применяться сразу 5 зенитных установок, которые обеспечивают плотность поражения воздушной цели независимо от ее скоростных характеристик.

Что касается вооружения, то основным калибром остается надежная советская 4-ствольная 2А7М калибра 23 мм. К ней есть 2000 снарядов, и достает она врага на высотах до 1,5 километров и на дальность до 2,5 км. Пушек хватает для борьбы с целями, летящими на скорости до 1800 км/ч (у земли скорость самолетов и части крылатых ракет обычно не превышает этот показатель). Ракетами «Стрельца» (это ЗУР «Игла») дальность поражения у обновленной «Шилки» возрастает до 5 км, а по высоте – до 3,5 км. «Шилка-М4» позволяет стрелять сразу залпом из двух ракет по одной цели. Для гарантированного уничтожения цели, летящей на низких высотах, зенитке хватает от 300 до 600 23-мм выстрелов.