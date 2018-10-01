Начались испытания российского беспилотника, стартующего из ракеты РСЗО



Представители российского концерна «Техмаш» сообщили о начале программы летных испытаний небольшого беспилотного разведывательного аппарата, который доставляется на глубину обороны противника до 90 км внутри 300-мм ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч».

Сообщается, что таким образом внутри ракеты БПЛА защищен от ПВО противника, а оказавшись в нужной точке он отделяется от носителя и сможет выполнить оперативную разведку на высоте около 500 метров в течение примерно 20 минут. За это время он сможет отснять территорию до 25 квадратных километров. Масса снаряда с БПЛА - 815 килограммов. Использованная в качестве пусковой установки система «Смерч» (НА ФОТО) является обычной серийной машиной и состоит на вооружении около 15 стран мира.

Ранее «Техносфера. Россия» сообщала о проектировании данного комплекса с беспилотником отечественным разработчиком. Теперь разработка перешла в стадию летных испытаний. Также известно, что проект заинтересовал китайскую армию.