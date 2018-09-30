Противоспутниковая ракета нового поколения для МиГ-31

Советский проект 30П6 «Контакт» по созданию первой авиационной противоспутниковой ракеты 79М6 для перехватчика МиГ-31Д с дальностью пуска до 500-600 км и досягаемостью по высоте 120-200 км разрабатывался до 1991 года. Тогда были построены 2 самолета, и велась разработка улучшенной версии ракеты под обозначением 95М6. Недавно работы в этом направлении, как выяснилось, продолжились в России.

Российские специализированные блоги и форумы уже облетели свежие снимки МиГ-31 с полногабаритным макетом новой тяжелой ракеты под фюзеляжем, сделанные в сентябре 2018 года в подмосковном Жуковском. Также известно обозначение модифицированного самолета для данного проекта «тип 08». Это обозначение напрямую перекликается с упомянутыми весной этого года в издании Air&Cosmos в статье Le Kinzhal Devoile двумя новыми версиями МиГ-31 - «изделие 06» и «изделие 08». Тогда авторы материала сделали предположение, что один из вариантов это носитель ракеты «Кинжал» (см. наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/3174), а второй – новая версия перехватчика противоспутникового оружия.

Несмотря на официальное закрытие в 1991 году работы по противоспутниковой ракете, некоторые разработки по ней велись в начале 2000-х годов. Правда, тогда речь шла о попытке запуска с МиГ-31 не боевой ракеты, а 10-тонного носителя спутников РН-С, в основе которого лежали наработки по 79М6 и 95М6. Это были проекты МиГ-31С и «Ишим» (МиГ-31И, с участием Казахстана). Коммерческие разработки по ряду причин так и не вышли на рынок запусков, хотя обладали вполне приемлемыми характеристиками (вывод на орбиты 200-300 км спутников массой 160-200 кг).

В последние 2-3 года в специализированные издания стали попадать обрывки информации о возобновлении работ по противоспутниковой ракете для МиГ-31, которая стала выглядеть по-другому и, возможно, будет обладать более совершенными характеристиками, чем ее «предки» из позднего СССР. Подобный комплекс позволил бы получить оружие, которым можно было бы уничтожать разведывательные спутники при прохождении их над Россией в случае необходимости.

Источники фото: russianplanes.net, jetphoto.com