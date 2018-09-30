Трактор Ростсельмаш RSM 2375 установил рекорд дискования



За 14 часов российский трактор в тандеме с бороной также производства Ростсельмаш - RSM DX-850/970 – выполнил дискование (ресурсоёмкий и один из наиболее ответственных этапов почвообработки) на площади 204 гектара. Одна машина выполнила объем, который обычно в России выполняют 2-3 трактора.

Как известно, от качества дискования зависит не только эффективность последующих работ, но и состояние почвы: ошибки в исполнении обработки могут привести к эрозии. При проведении этой операции очень важно рассчитать оптимальный угол атаки, ширину захвата орудия и время, затраченное на процесс. В данном рекорде российский трактор успешно отработал все необходимые параметры, что было отмечено специалистами российского АПК.

RSM 2375 – полноприводный трактор с шарнирно-сочленённой рамой, выпускающийся Ростсельмаш на мощностях в России. Помимо дискования, а также вспашки, рыхления, наконец, сева, трактор используют ещё на множестве видов работ. Машину можно назвать действительно одной из наиболее удачных моделей, и это закрепил установленный на тракторе рекорд.

Добавим, что при выполнении рекордного объема работы по дискованию были зафиксированы следующие показатели: 1 час 17 минут составило время остановок на заправку и регламентное техобслуживание. Наработка за смену составила 14 моточасов. С бороной шириной захвата в 9,7 метров RSM 2375 обрабатывал почти 15 гектаров в час, при этом средняя скорость движения составила 15,5-16 км/ч, а расход топлива - 4,6 литра на гектар. Глубина обработки почвы оставалась между 9 и 11 сантиметрами – в полном соответствии с технологией.

Тракторы Ростсельмаш ставят уже третий крупный рекорд. В 2010 году трактор с 14-метровой дисковой бороной за сутки обработал ровно 417 га земли, в 2018 году – показал самую большую площадь, засеянную на одном топливном баке.