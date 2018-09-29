Демультиплексор со спектральным разделением каналов – российская новая разработка



Специалисты Государственного института прикладной оптики (ГИПО, Холдинг «Швабе») создали демультиплексор со спектральным разделением каналов. Это новый российский прибор, способный разделять по длинам волн и передавать от одного источника более 100 сигналов.

Уникальность его в том, что по своим характеристикам он значительно превосходит все подобные изделия, созданные как в России, так и за ее пределами.

Демультиплексор, разработанный учеными Государственного института прикладной оптики, способен фильтровать по длинам волн и передавать в 10 раз больше каналов, чем его аналоги. При этом такое количество не влияет на качество, а разделенные сигналы поступают потребителям в высоком разрешении.

Оригинальная конструкция российского прибора с применением объемной дифракционной решетки способствует более качественному разделению каналов. В итоге демультиплексор может передавать с практически минимальными равномерными потерями множество сигналов от одного источника (CWDM – 10 сигналов, DWDM – более 100 сигналов), в то время как у аналогичных приборов с ростом числа сигналов их потери существенно возрастают.

Разработка будет востребована в телекоммуникационных системах, в том числе в сфере телерадиовещания, персональной связи, компьютерных сетях и цифровой электронике.