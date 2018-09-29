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29.09.2018

Российские военные закупают 1000 компьютеров на 8-ядерных процессорах Эльбрус-8С

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Минобороны России впервые закупает большую партию компьютеров (рабочих станций) на базе 8-ядерных отечественных процессоров МЦСТ Эльбрус-8С. Всего будет закуплено 2 партии по 500 машин в каждой с некоторыми различиями в конфигурации.

В связи с неполнотой данных в открытых источниках пока трудно озвучить в деталях, какие компоненты будут стоять на каждой из машин, которые именуются в документах как «Эльбрус 801-РС вариант 2» и «Эльбрус 801-РС вариант 3». В базовом варианте «801-я» рабочая станция на 8-ядерном процессоре российской разработки оснащена 32 гигабайтами оперативной памяти и жесткими дисками суммарным объемом более 1 Тб. Вполне вероятно, что компьютеры для военных будут комплектоваться новыми твердотельными SSD-дисками российского производства от компании GS (см. наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/3060), а используемый вариант процессора будет таким - http://tehnoomsk.ru/node/2870.

Подробности о закупке данной партии машин для военных на «Эльбрусах» появятся после 20 октября.

Тэги: 
Эльбрус-8С
МЦСТ
российский процессор
Эльбрус 801-РС
Эльбрус-8С2
Эльбрус-8СВ
импортозамещение. МЦСТ
архитектура Эльбрус
Минобороны России
Разделы: 
ИТ-сфера

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