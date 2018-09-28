ЗРК С-500 как реальный прорыв в разработке систем ПВО

Новый российский зенитно-ракетный комплекс нового поколения С-500 сейчас завершает испытания. Вместе с уже выпускаемым серийно ЗРК С-400, новая дальняя система радикально меняет возможности наших сил противовоздушной обороны (ПВО).

Впервые появился готовый комплекс на унифицированном шасси Брянского автозавода, который можно отнести не только к ПВО, но и ПРО (противоракетной обороне). С-500 создает защитную зону вокруг обороняемого района в радиусе не менее 600 км по дальности и до 150 км по высоте. Также система способна перехватывать гиперзвуковые цели (при этом пока гиперзвуковые ракеты опытной серией выпускают только в нашей стране) – в США работы по этой теме хорошо продвигаются, но отстают от России.

За рубежом возможности С-500 оценивают довольно трезво, уже сейчас понимая, как система изменит привычные представления о ЗРК. Так самолетам ДРЛО, разведки и наведения США в случае дальнейшего обострения ситуации между странами придется работать на большем удалении от границ нашей страны. Вместе с самой дальнобойной ракетой Р-37М «воздух-воздух» (на вооружении Су-57, Су-35 и МиГ-31БМ – см. материал http://www.tehnoomsk.ru/node/3371) дальние ЗРК на земле, объединенные в единую систему ПВО с авиацией, повышают защищенность российских рубежей от западных ударных самолетов, крылатых ракет и беспилотных систем.

С-500 при необходимости достанет на орбите часть вражеских спутников - еще недавно это было фантастикой, но теперь технически возможно. Наконец, элементы С-500 получат российские атомные эсминцы проекта «Лидер», строительство которых начнется в ближайшие 5 лет.

По данным открытых источников, серийная сборка комплексов С-500 стартует в России в течение 1,5-2 лет. 26 сентября 2018 года заместитель премьер-министра России Юрий Борисов подтвердил, что самый мощный в мире ЗРК «близок к серийному производству».