В России разрабатывают 5-тонный беспилотник Орион-2

На фоне представления отечественного беспилотника среднего класса с бортовым вооружением («Орион-Е», на фото) стало известно еще об одном проекте его создателей из Группы «Кронштадт» - «Орион-2». Это машина с массой в почти 5 раз больше, чем у своего предшественника первого поколения.

«Техносфера» уже писала о первом «Орионе» (см. наш материал http://tehnoomsk.ru/node/3113). Перспективный «Орион-2» при анонсированной взлетной массе около 5 тонн будет работать на высотах до 12 километров и выполнять полет на скорости до 350 км/ч. Стоит заметить, что если первый «Орион» несет боевую нагрузку от 50 до 300 кг, то почти в 5 раз более тяжелый беспилотник второго поколения вполне ожидаемо будет нести больше вооружения или полезной нагрузки. Впрочем, пока российские СМИ не приводят официальных данных о находящемся в разработке БПЛА, ссылаясь на информацию из известного англоязычного специализированного ресурса Jane’s.