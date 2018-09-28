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28.09.2018

82 новых российских автобуса для Казани

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Пассажирские автотранспортные предприятия Казани до конца 2018 года получат 82 новых российских низкопольных автобуса большой вместимости марки НефАЗ 5299-40-57, использующих в качестве топлива компримированный природный газ (метан). Первые машины поступили в город в сентябре (на фото).

Городской автобус НефАЗ 5299-40-57 имеет длину 12,4 метра. Общая пассажировместимость - 110 человек (при этом в салоне имеется 28 мест для сидения и одно оборудованное место для инвалидной коляски). Машина оснащена 6-цилиндровым двигателем мощностью 260 л.с. и относится к экологическому классу Евро 5. На одной заправке метаном автобус может двигаться на расстояние до 400 км. Каждый автобус оснащается системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСC.

Тэги: 
Казань
новый автобус
НефАЗ 5299-40-57
компримированный природный газ
метан
Евро 5
Разделы: 
Автомобильная сфера

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