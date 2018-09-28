ТЭТА 30Е1500 – российская установка вакуумной электронно-лучевой сварки



Российский производитель - самарская компания «Авиаагрегат» (в составе холдинга «Технодинамика», Ростех) - сообщил о вводе в эксплуатацию установки вакуумной электронно-лучевой сварки для обработки деталей шасси воздушных судов всех видов ТЭТА 30Е1500.

ТЭТА 30Е1500 разработана в России и построена специально для предприятия «Авиаагрегат» в рамках государственной программы. Это уже вторая такая установка, поступившая на предприятие для сварки изделий из высокопрочных сталей и титановых сплавов любого размера. Первая заработала в 2016 году.

Применение данной установки позволит предприятию перевести процесс сварки малогабаритных деталей с менее технологичных видов на электронно-лучевую сварку, сократив длительность процесса сварки, снизив массу поковок, минимизировать потери металла на усадку, устранить затраты на расходные материалы, а также улучшить качество сварки продукции.

Добавим, что в 2018 году на вакуумном участке «Технодинамики» введены в эксплуатацию две вакуумно-закалочные печи отечественного производства: одна - для отжига титановых сплавов, а вторая — для обработки стали. Оборудование поступило на предприятие по проекту реконструкции и технического перевооружения металлургического производства, включенному в госпрограмму.