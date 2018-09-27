В России ведется разработка беспилотного самосвала на базе КамАЗа



Специалисты завода КамАЗ и отечественных компаний «ВИСТ Групп» и Cognitive Technologies работают над новой беспилотной машиной - роботизированным автосамосвалом для использования в горнодобывающей промышленности и других отраслях. Сейчас грузовик уже проходит тесты на полигоне. Работы по его созданию планируется завершить к 2020 году.

На сегодняшний день в мире развернулось массовое создание беспилотной автомобильной техники. Внедрение автоматизации управления в этой сфере идет поэтапно. Например, с 2019 года все грузовые автомобили в Европе будут оснащать системами Drive Assist. В России также ведутся активные работы в этом направлении. Большой опыт в роботизации автотранспорта и спецтехники накоплен компанией Cognitive Technologies. Для создания российского беспилотного грузовика сейчас используется платформа серийного грузовика КамАЗ.

Как говорят участники проекта, первый этап внедрения в нашей стране роботизированного автотранспорта начнется в капиталоемких отраслях, где на транспорте завязаны важные технологические процессы, исключение человека из которых существенно повысит уровень промышленной безопасности и эффективности работ. А вот говорить о появлении грузовых машин без водителя на российских шоссе немного рано: как один из компромиссных вариантов создатели машин-роботов рассматривают создание колонн грузовиков с управляемой человеком первой машиной в колонне. Такой вариант изначально ориентирован на МЧС, где нередко идет переброска грузов целыми колоннами автомобилей.