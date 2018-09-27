Российский экзоскелет без электронных компонентов успешно испытан в Сирии



Как сообщает канал Минобороны России «Звезда», представленный недавно на выставке в Москве рабочий вариант оригинального экзоскелета без электронной начинки, понравился российским саперам – операторам роботизированного комплекса «Уран-6». Конструкция позволяет обычному человеку легко переносить на себе 50 кг груза.

Новинка представляет собой конструкцию, которая разгружает суставы и позвоночник человека от избыточной нагрузки. Одев на себя данный экзоскелет, разведчики могут нести на себе тяжелое вооружение, артиллеристы легче справляться с подносом снарядов в бою. Также разработка имеет большие перспективы в сфере спасательных операций и ряда других гражданских задач. Исходя из показанной конструкции, стоимость внедрения данного решения не будет заоблачной и даст ощутимый эффект.

Наглядно возможности пассивного экзоскелета представлены в ролике канала «Звезда»: