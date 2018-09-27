Испытания самой дальней российской ракеты «воздух-воздух» близки к завершению



Ракета Р-37М с дальностью поражения высокоскоростных воздушных целей «более 300 километров» находится на завершающем этапе испытаний – сообщают представители корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Одним из ее носителей станет истребитель Су-57 (ранее известен как Т-50).

Р-37М является развитием конструкции самой дальнобойной советской ракеты «воздух-воздух» Р-37 (на фото), создание которой завершилось в 1989 году принятием на вооружение. Первое поколение Р-37 использовалось на перехватчике МиГ-31, сообщалось о возможности ее адаптации для самолетов семейства Су-27. Длина ракеты превышает 4 метра, а масса достигает 600 кг. На заключительной стадии полета ракета способна развивать практически гиперзвуковую скорость более 6000 км/ч. Боевая часть ракеты имеет массу 60 кг.

Новая Р-37М обладает значительно улучшенными характеристиками, чем ее предшественница. При этом у потенциального противника (США, страны НАТО) нет и аналога советской Р-37 по дальности.