Количество самолетов Сухой Суперджет в парке Аэрофлота достигло 50 единиц



Ведущий российский авиаперевозчик сообщил о получении 50-й машины «Сухой Суперджет 100» (SSJ100), собранной в Комсомольске-на-Амуре по заказу авиакомпании. В этом году подписан контракт на поставку еще 100 самолетов этого типа для «Аэрофлота».

Как сообщают представители авиакомпании, эксплуатируемые в «Аэрофлоте» новые российские региональные пассажирские самолеты имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне бизнес-класса и 75 – эконом-класса. Пятидесятый «Суперджет» совершил свой первый рейс 26 сентября 2018 года по маршруту Москва – Сочи - Симферополь.

Самолеты этого типа эксплуатируются на внутренних авиалиниях, выполняя рейсы в такие города России как Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск и по другим направлениям. Помимо этого, «суперджеты» «Аэрофлота» обслуживают и международные линии, среди которых Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляна, Рига, София, Тиват и другие.

