В России разработан новый сверхпрочный состав бетона для ВПП



По данным Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), его ученым удалось почти вдвое повысить прочность состава бетона, используемого для взлетно-посадочных полос аэродромов. Исследования выполнены в Учебном военном центре (УВЦ) владивостокского вуза.

В результате исследований удалось установить, что совместный помол портландцемента с суперпластификатором, доменным гранулированным шлаком, карбонатной мукой и карбонатом калия (углекислым калием, поташем) способствует интенсификации процессов гидратации при твердении и позволяет повысить активность композиционного вяжущего. К технологическим особенностям производства относится механохимическая активация компонентов, которая достигается за счет совместного измельчения до удельной поверхности 510-560 кв.м/кг.

Разработчики отмечают, что новый состав также обладает дополнительными преимуществами. Использование карбоната калия позволяет применять этот композитный материал для бетонирования при отрицательных температурах. Другие технологические особенности делают производство такого бетона более экономичным и экологически безопасным.

Добавим, что новый композит прочнее известных составов на 46%, обладает улучшенной статической прочностью на сжатие и высокой ударной выносливостью.



На фото: руководитель группы разработчиков, доцент Учебного военного центра (УВЦ) ДВФУ, подполковник Роман Федюк