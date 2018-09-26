Второе поколение двигателя НК-32: летные испытания начнутся в конце 2018 года



Возрождение производства российского авиадвигателя НК-32 переходит на стадию летных испытаний на самолете Ту-160. Новое поколение этой силовой установки («второй серии», НК-32-02), судя по всему, успешно прошло все наземные тесты и доработки.

Ранее по программе НК-32-02 были озвучены следующие данные. В 2014 году перед самарским заводом имени Кузнецова была поставлена задача не просто воспроизвести уникальный советский двигатель, который долго не производился, но и улучшить его характеристики. Экономичность новой силовой установки увеличена примерно на 10%, что позволит бомбардировщику Ту-160М2 летать почти на 1000 километров дальше. В 2016-2017 годах было собрано не менее 5 НК-32 второй серии для проведения тестов и отработки технических решений. Еще ранее при модификации базового газогенератора двигателя значительно повысили газодинамические характеристики лопаточных узлов за счет их аэродинамического совершенствования. Модифицированный газогенератор для НК-32 рассчитан на высокую температуру газов перед турбиной - 1750К (на первом этапе государственных испытаний температура составляла 1635К). Также в СМИ проходила информация об испытаниях нового газогенератора в термобарокамере ЦИАМ.

Летные испытания Ту-160 с обновленным НК-32 запланированы на конец 2018 года. Судя по имеющейся в специализированной прессе и блогах информации, производство двигателя будет запущено по плану – вместе с новой версией бомбардировщика Ту-160М2, создание которой движется параллельно.