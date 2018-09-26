Новый российский проект: драгметаллы из отработанного ядерного топлива



Российские ученые-атомщики из Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ, в составе ТВЭЛ, Росатом) сообщили о перспективном проекте по выделению благородных металлов из высокоактивных жидких отходов переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для использования на предприятиях атомной отрасли.

При облучении ядерного топлива в реакторных энергетических установках образуются продукты деления, среди которых имеются и благородные металлы – палладий (Pd), родий (Rh), рутений (Ru), серебро (Ag). К примеру, в одной тонне ОЯТ российского реактора типа ВВЭР с выгоранием 44 МВт.сутки/кг содержится до 1,5 кг Pd, 0,57 кг Rh, 2,6 кг Ru и 0,1 кг Ag, которые при последующей экстракционной переработке попадают в жидкие высокоактивные отходы. По действующей сегодня технологии эти отходы выпаривают, добавляют химические реагенты, остекловывают и захоранивают в виде «брикетов».

Специалисты ВНИИНМ рассчитывают извлекать химическими способами ценные металлы платиновой группы. В качестве технического решения они предлагают выделять совокупности благородных металлов из жидких высокоактивных отходов, которая впоследствии подвергается разделению на элементы и их селективному аффинажу при помощи различных химических методов.