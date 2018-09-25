Опыт внедрения электронной подписи в странах Европы и СНГ

Электронная подпись: что это?

Развитие информационных технологий привело к тому, что сегодня практически вся документация, будь то техническая или юридическая, различные бухгалтерские и налоговые документы ведутся в цифровом варианте, и наличие электронной подписи в большинстве этих документов является обязательным. Даже личная информация в большинстве своём хранится на USB-носителях.

В связи с тем, что сегодня практически вся документация ведётся в электронном варианте, то, соответственно, возникла необходимость и в цифровой подписи граждан, именующейся ЭЦП, то есть электронная цифровая подпись. Как привычная всем подпись на бумаге удостоверяет личность её владельца, так и ЭП выполняет ту же функцию, только теперь уже на документах в электронном варианте любого уровня и важности.

Грамотное использование ЭП делает более удобными и эффективными процессы подписания различных документов, сокращает время их обработки и получения услуг. Уже сейчас заказать услугу можно в любом ЦОНе, а в перспективе электронные подписи войдут в повседневную жизнь граждан всех стран так же, как сотовые телефоны и компьютеры.

Страны, где применяется электронная подпись

В странах Западной Европы и США, где выдача ЭЦ прочно вошла в повседневную жизнь, она уже стала привычным явлением. На постсоветском пространстве электронная подпись также стала внедряться с начала 2000-х годов. Сегодня ею пользуются в Казахстане, России, Украине, Прибалтийских республиках.

Процесс получения ЭЦП в странах СНГ

В РФ цифровая подпись получается в специальных центрах. Её применение оговаривается в Федеральном законе от 6.04.2011 г. No 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заказывать и оформлять выдачу ЭП можно через сайт epinfo.ru. Стоимость выдачи — от полутора тысяч р. Процедура получения подписи производится следующим образом: на указанном сайте следует перейти в раздел удостоверяющих центров, найти нужный город, сферу деятельности для использования подписи. Далее следует отправить заказ с контактными данными и ждать ответа из УЦ, в котором будет указано всё, что необходимо.

По предоставлении всех необходимых документов и после оплаты услуги заявитель оговаривает с менеджером регистрационного центра время, когда он сможет получить свой электронный вариант подписи. Документы можно отправлять также в электронном виде по почте. Если необходимы оригиналы, то следует лично представить их менеджеру центра. При необходимости получения ЭПЦ посредством третьих лиц оформляется доверенность на получение подписи, предъявляемая в УЦ.

При оформлении ЭЦП регистрационный орган производит выдачу сертификата ключа, подтверждающего право на открытый ключ. Помимо этого, выдаётся закрытый ключ ЭЦП, записанный на USB-носитель. С ним возможно создание подписи и заверение электронного документа.

Сегодня в РФ сфера использования цифровых подписей постоянно расширяется. Она необходима практически везде, где требуется подпись, от уплаты штрафа в ГИБДД до сдачи налоговой или бухгалтерской отчётности. Хотя, конечно, на сегодня система применения ЭЦП в России несколько отстаёт даже от небольшой Эстонии, где практически все операции с документацией ведутся в новом формате.

Само оформление, получение ЭПЦ и сертификата довольно простые процедуры. Но они открывают обширные возможности для документооборота. Еpinfo.ru даёт исчерпывающие ответы, касающиеся того, как применяется и аннулируется подпись и её как купить.

На сегодня в РФ существует 485 УЦ, в которых можно заказывать и получать цифровые подписи. К наиболее крупным относятся:

- Федеральное казенное учреждение «Главный центр связи и защиты информации МВД РФ», г. Москва;

- акционерное общество «Электронная Москва»;

- ГБУ «ЦИТ Волгоградской области»;

- «Центр информационной безопасности» Алтайского края;

- АО «УЦ», г. Санкт-Петербург;

- ГУ «Новгородский информационно-аналитический центр», г. Великий Новгород;

- Автономное учреждение Ханты-Мансийского АО «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» г. Ханты-Мансийск;

- УЦ ЗАО "Калуга Астрал" (г. Калуга)

На Украине ЭЦП используется с 2003 года, в соответствии с изданным по этому поводу законом. Подпись и сертификат получаются также в УЦ. Начало массовой выдаче ЭП было положено с принятием 19.04.2007 г. Постановления о сдаче отчётов в Пенсионный фонд Украины в новом формате. Всего за год активной работы с населением электронный вариант сдачи документов вырос с 43 % до 71 %. Оформление получения ЭП аналогично российскому и мало чем отличается.

В Эстонии электронная подпись стала привычной для большинства граждан. Здесь внедрённой программой ID-карт пользуются почти 3/4 жителей государства. Весной 2007 г. при помощи системы ЭЦП на выборах в местный парламент проголосовали 400 000 избирателей.

Также цифровая подпись при отправке данных через почту помогает сдавать налоговую и любую другую документацию. В больших мегаполисах посредством ID-карты, которая обязательна для всех, граждане могут купить даже проездные в общественном транспорте. Всё это возможно благодаря сайту Eesti.ee.

Выдача цифровой подписи здесь упрощена максимально, так как практически все операции, связанные с оформлением документов, имеют электронный формат, от уплаты штрафа до оформления таможенной декларации. Для этого даже не обязательно приходить самому в обслуживающий центр. Достаточно зайти на государственный портал Eesti.ee, где можно пройти всю процедуру оформления. Тут же можно получить на свою почту и сертификат. Необходимые документы также отправляются посредством имейл-почты.

В Казахстане для получения цифровой подписи следует обратиться в ЦОН — центры обслуживания населения. Для этого требуется представить менеджеру центра своё удостоверение личности. В назначенный работником центра день гражданин приходит в центр, где и происходит выдача подписи, ключа и сертификата. Также можно получить электронный формат подписи через сайт Egov.kz. Для это надо просто зайти на указанный портал и следовать пошаговым рекомендациям.

Сферы применения ЭЦП:

- ведение торговой деятельности через интернет;

- юридическая, налоговая и бухгалтерская документация и отчётность;

- личное использование;

- ведение отчётности в ПФР и ФСС.

Выдаваемый центром комплект ЭЦП содержит следующее:

Закрытый и открытый ключи на бумаге и флешке, на которой хранится конфиденциальная информация, с её же помощью проводится аутентификация владельца подписи. Программное обеспечение «Криптопровайдер», осуществляющее криптографические действия в ОС Microsoft (авторизация, обеспечение юридического подтверждения электронных документов). ПО имеет лицензию на одно рабочее место, к которому оно привязывается сроком на год.

Сегодня многие частные и государственные торгово-закупочные компании в России работают через интернет, используя системы электронной торговли, оформляя все документы в электронном виде, заверенными цифровыми подписями. Это очень удобно, так как значительно экономит время на проведение всех операций. Для признания электронной подписи юридически действительной она должна ежегодно перевыпускаться.