В Санкт-Петербурге готовятся к закладке первого траулера-процессора проекта 170701

В ноябре 2018 года на предприятии «Северная верфь» в северной столице России запланирована закладка головного большого траулера нового типа (проект 170701). 6 таких судов водоизмещением 5450 тонн каждое заказала отечественная группа компаний «Норебо».

Новый российский морозильный траулер-процессор проекта 170701 будет иметь длину 81,6 м, ширину 16 м, высоту борта 10,1 м. Проект судна разработан в Исландии фирмой Knarr (Nautic). Особенностью проекта является запатентованная форма носовой части, обладающая следующими преимуществами: улучшена остойчивость судна для эксплуатации в бурном море, значительно увеличено пространство передней части судна, подходит для работы в Арктическом регионе. Новый траулер-процессор сможет одновременно транспортировать до 1200 тонн замороженной рыбопродукции.

Строительство судна будет вестись на российской верфи, где уже строят новые рыболовные суда для наших заказчиков. В частности, это ярусоловы проекта MT1112XL (см. материал об этом типе судов - http://tehnoomsk.ru/node/3275)