Российские нефтепроводчики завершили создание 4-го поколения ультразвуковых дефектоскопов



Предприятие «Транснефть-Диаскан» сообщило об успешном окончании 2-летних испытаний и вводе в эксплуатацию своей новой разработки, получившей фирменное обозначение «40 УЗД.04». Это 4-е поколение уникальных отечественных приборов, используемых внутри труб магистральных нефтепроводов нашей страны.

Как сообщают представители разработчиков, испытания проходили на полигоне предприятия и на участке российского нефтепровода БТС-2. Устройство подтвердило высокую надежность и работоспособность при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия.

По данным государственного российского нефтепроводного оператора «Транснефть», дефектоскоп оснащен новым носителем датчиков с повышенной гибкостью полозов, на которых установлены адаптивные планки с датчиками на подвижных подвесах. За счет этого обеспечивается прилегание датчиков к поверхности трубы в местах ее деформации на вмятинах и гофрах, что позволяет обнаруживать и измерять дефекты типа риска, потеря металла, расслоение на вмятинах и гофрах. При этом в новом носителе увеличено количество датчиков WM в 1,8 раза, что позволило уменьшить расстояние между датчиками по окружности.

Ультразвуковой дефектоскоп четвертого поколения с увеличенным разрешением и адаптивным носителем датчиков, обеспечивающим их оптимальное положение относительно поверхности трубы (в том числе и на участках с дефектами геометрии), позволяет:

- снизить количество сканов с потерями диагностических данных, в том числе при контроле участков трубопровода с дефектами геометрии;

- сократить расходы на проведение внешнего неразрушающего дефектоскопического контроля участков с потерями данных;

- повысить выявляемость, достоверность и точность измерения коррозионных дефектов на внутренней и внешней поверхности трубопровода.

Добавим, что разработки предприятия «Транснефть-Диаскан» являются одними из лучших в мире. Суть технологии внутритрубной диагностики заключается в том, что по участку трубопровода протяженностью до 350 км в потоке перекачиваемого продукта пропускается внутритрубный прибор, который определяет состояние стенки трубы и сохраняет информацию бортовом накопителе информации. Эта информация является основой для определения технического состояния трубопровода. Имея информацию по типам и размерам дефектов, производятся расчеты прочности и долговечности трубопровода, планируются и выполняются ремонтные работы.

В области технологии диагностики трубопроводов «Диаскан» является одним из мировых лидеров. В компании разработаны и изготовлены десятки внутритрубных дефектоскопов, которые по техническим характеристикам соответствуют лучшим зарубежным аналогам или превосходят их. Это оборудование в настоящее время эксплуатируется и обеспечивает независимость компании от западных подрядчиков по диагностике. Разработаны комбинированные дефектоскопы, использующие несколько физических принципов выявления дефектов, и дефектоскопы-толщиномеры с повышенной разрешающей способностью, которые не имеют аналогов за рубежом и по техническим характеристикам имеют преимущества перед существующими зарубежными приборами.

Ежегодные объемы диагностических работ линейной части магистральных нефтепроводов в России составляют более 25000 километров.