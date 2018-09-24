ВК-800С выводят на стендовые испытания



Новый 100%-российский турбовинтовой двигатель ВК-800С, создание которого ведется в нашей стране для локализуемого на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) регионального самолета L-410 и других перспективных летательных аппаратов, выходит на стадию стендовых испытаний.

На сегодня на версии L-410UVP-E20, производство которой осваивают на Урале, используются иностранные двигатели чешско-американского происхождения. Сейчас УЗГА вышел на первый этап сборки «элок» - по 5 самолетов в год. За счет Минпромторга России в ближайшие годы заложено финансирование работ по постройке первых 2 самолетов этого типа с новыми российскими двигателями ВК-800С. Новый мотор продолжает линию ранее созданного компанией «ОДК-Климов» вертолетного турбовального двигателя ВК-800В.

ВК-800С после стендовых тестов весной 2019 года поступит на летные испытания. Ставится задача получить сертифицированный двигатель в сжатые сроки – уже в 2020 году – и запустить его в серийное производство на новых мощностях на Урале. Работы над некоторыми комплектующими для ускорения процесса и экономии ресурсов передаются другим российским предприятиям. В частности, в кооперации по двигателю участвуют предприятия отрасли не только с Урала, но и из Западной Сибири.