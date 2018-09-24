Россия поставит в Сирию не менее 32 пусковых установок С-300ПМУ2



Согласно данным отечественных специализированных источников, принятое 24 сентября 2018 года решение о поставке в Сирию зенитно-ракетных систем С-300 будет отличаться от ранее заключенного в 2010 году, но не выполненного в 5 лет назад контракта. Вместо С-300ПМУ1 в Сирию отправится версия С-300ПМУ2. ЗРК этого типа уже охраняют небо Ирана.

Напомним, что изначально в 2010 году Сирия приобрела у России не менее 32 пусковых установок ЗРК С-300ПМУ1, объединенных в 4 дивизиона ПВО. В 2013 году в связи с расползавшейся на территории арабской страны финансируемой США, Великобританией, Францией и Израилем террористической угрозой и гражданской войной поставки были отменены. На этом фоне Израиль уверил российскую сторону, что не будет пытаться воспользоваться ослаблением Сирии для решения своих военно-политических задач в регионе. Как показала дальнейшая практика, все заверения израильской стороны обернулись ложью и неоднократными нарушениями. После потери российского разведывательного самолета Ил-20 из-за ситуации, созданной израильскими ВВС, а также невразумительных попыток оправдаться после этого во время поездки в Москву со стороны их командования, Россия вернулась к работе по С-300 с сирийскими военными.

Согласно появившейся 24 сентября информации, Россия начинает поставки для ПВО Сирии ЗРК С-300ПМУ2. Сирийские военные получат от 32 до 48 пусковых установок, объединенных в 4-6 дивизионов, и не менее 144 ракет к ним. Это современный комплекс ПВО, перехватывающий цели на дальности до 200 километров и до 40 километров по высоте. Время развертывания комплекса из походного в боевое положение занимает 3-5 минут. Пусковые установки ЗРК имеют запас хода до 500 км. Один комплекс может одновременно вести обстреливать до 36 целей. Эксплуатационный срок службы систем С-300ПМУ2 составляет до 20 лет.