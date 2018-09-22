Как ГАЗель Некст стала беспилотным электромобилем



В начале сентября 2018 года Горьковский автозавод показал два беспилотных автомобиля с электрическими силовыми установками, в которые на предприятии превратили микроавтобусы семейства «ГАЗель NEXT». Это не просто экспериментальные машины, а уже вполне серьезные образцы отечественного автономного транспорта. Расскажем об их возможностях.

Представленные электромобили способны выполнить перевозку груза и людей в полностью автономном режиме по заданному маршруту, учитывая маршрут и дорожную обстановку. Как у них это получается?

Как сообщают представители ГАЗа, установленный на электромашинах центральный компьютер проводит оценку возможности пересечения траекторий автомобиля и препятствия. В зависимости от выбранного сценария, производится либо корректировка маршрута для безопасного маневра, либо остановка, вплоть до экстренного торможения. При этом машины способны самостоятельно определять препятствия на маршруте – в том числе движущиеся объекты.

Обе «электрогазели» получили системы навигации на базе высокоточных ГЛОНАСС/GPS-модулей с приемниками дифференциальных поправок, которые позволяют определить местоположение автомобиля с точностью до 1 см. Для повышения стабильности работы системы дополнены блоками инерциальной навигации, которые позволяют отслеживать местоположение в случае кратковременного прерывания спутникового сигнала (например, при проезде под мостом). Еще один элемент комплекса получения высокоточных данных о местоположении транспортного средства – система распознавания дорожной разметки и объектов дорожной инфраструктуры.

Теперь о различиях двух машин под маркой ГАЗ. Первый электрический беспилотник оснащен дополнительной системой локализации при помощи лазерных датчиков (лидаров). Реализована оригинальная технология распознавания границ проезжей части при отсутствии или невидимости дорожной разметки – по косвенным признакам. Эта технология является совместной разработкой ГАЗа и ученых Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева.





Вторая машина получила систему управления на базе стереокамер (пассивных устройств сбора информации об окружающей среде). За счет низкого уровня излучения эти устройства позволяют системе ориентироваться в пространстве, не создавая помех другому беспилотному транспорту. Устройства защищены от помех, в том числе – от кибератак. Система включает несколько блоков широкоугольных стереопар, формирующих «карту глубин» вокруг машины, подсистему кругового обзора и подистему ультразвуковых датчиков большого радиуса действия. С целью оптимального использования вычислительных мощностей обработка данных от внешних сенсоров ведется с различной частотой – в зависимости от скорости движения, помех, погодных и дорожных условий.

В заключение добавим, что на Горьковском автозаводе сейчас продолжаются работы по созданию беспилотного транспорта, а значит возможности такой техники в ближайшем будущем будут только расти.