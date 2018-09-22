ЭКГ-20С – новая версия тяжелого российского карьерного экскаватора для арктической зоны



На Уралмашзаводе (УЗТМ) завершается разработка новой версии современного российского карьерного экскаватора ЭКГ-20. Крупногабаритная гусеничная машина с 20-кубовым ковшом в варианте для Крайнего Севера получила название ЭКГ-20С и проектируется с учетом опыта эксплуатации экскаваторов, которые изготавливались в середине 1970-х годов для Южно-Якутского угольного бассейна.

По данным предприятия, для изготовления ЭКГ-20С будут использованы материалы, пригодные для эксплуатации при экстремально низких температурах. Повышенные требования предъявляются к механическим свойствам литых заготовок и поковок, которые пройдут контроль на ударную вязкость при -50˚С. Экскаватор будет оснащен новым комплектным электроприводом, рассчитанным на работу в условиях предельных температур, будут применены специальные смазки для подшипниковых узлов электродвигателей и механизмов, а также соответствующие комплектующие для пневмосистемы, ЦАСС, новая кабельная продукция и пр. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для работы машинистов экскаватора при низких температурах: кабина ЭКГ-20С будет иметь улучшенную теплоизоляцию.

Добавим, что базовая модель ЭКГ-20, на основе которой создают «северный» карьерный экскаватор, создана 7 лет назад и выпускается серийно. Сейчас в сборке находится 28-я серийная машина этого типа. Экскаваторы эксплуатируются практически на всех крупных горнодобывающих предприятиях России: «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь», «Стройсервис», «Мечел-Майнинг», «Металлоинвестлизинг», «Карельский окатыш», «ЕвроХим», «Полюс» и ряде других.