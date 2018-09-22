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22.09.2018

В России создали гибкую противопульную защиту для надувных моторных лодок

baot-bronia_0.jpg Представители российской компании «ГБ Инжиниринг» разработали надувную моторную лодку с гибким противопульным бронированием*, способным выдержать попадание осколков, а также автоматных свинцовых пуль.

По данным создателей проекта, новый вид защиты – это «оригинальные гибкие съемные маты, сделанные из сверхвысокомолекулярного полиэтилена». Разработка заинтересовала представителей инженерных войск, а также специальные подразделения нескольких силовых структур России. В ближайшее время планируется заключить контракт с Минобороны России на поставку партии бронированных по новой технологии лодок.

*обращаем внимание, что лодка на иллюстрации не имеет отношения к указанной технологии и приведена просто как фото по тематике

Тэги: 
ГБ Инжиниринг
Москва
гибкая броня
сверхвысокомолекулярный полиэтилен
моторная лодка
новые технологии
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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