В России создали гибкую противопульную защиту для надувных моторных лодок

Представители российской компании «ГБ Инжиниринг» разработали надувную моторную лодку с гибким противопульным бронированием*, способным выдержать попадание осколков, а также автоматных свинцовых пуль.

По данным создателей проекта, новый вид защиты – это «оригинальные гибкие съемные маты, сделанные из сверхвысокомолекулярного полиэтилена». Разработка заинтересовала представителей инженерных войск, а также специальные подразделения нескольких силовых структур России. В ближайшее время планируется заключить контракт с Минобороны России на поставку партии бронированных по новой технологии лодок.

*обращаем внимание, что лодка на иллюстрации не имеет отношения к указанной технологии и приведена просто как фото по тематике