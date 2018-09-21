Первый из 3 заказанных А25ПС передан российским пограничникам (ФОТО)



Судостроительный завод «Море» в Крыму сдал первый (головной) катер на воздушной подушке российского проекта А25ПС заказчикам из Пограничной службы ФСБ России. 17-метровое судно оснащено 2 российскими дизелями ЯМЗ по 370 л.с. каждый, которые позволяют ему разгоняться до 92 км/ч (50 узлов).

Дальность хода такого катера достигает 500 км. Как и любое судно на воздушной подушке, для него не играет роли глубина водоема, где выполняется патрулирование, а при необходимости А25ПС способен легко выходить на сушу и высаживать отряд пограничников. Эксплуатация первого в серии катера начинается на севере Крыма, в том числе в районе Сиваша.

Проект для военного заказчика А25ПС создан на базе гражданской версии 2014 года (А25), разработчиком которой является компания «Аэроход» из Нижнего Новгорода. Ранее сообщалось, что производитель имеет твердый контракт на первые 3 судна для пограничников, которые он сдаст в ближайшее время. Всего российские стражи границы рассчитывают приобрести 20 таких 17-метровых судов.





