Вторая подлодка проекта 677 спущена на воду в России



В Санкт-Петербурге на заводе «Адмиралтейские верфи» спустили на воду вторую дизельную субмарину проекта 677 («Лада»), строительство которой откладывалось на несколько лет, а проект в это время дорабатывался по итогам эксплуатации первого корабля серии.

Сейчас первая лодка 677-го проекта Б-585 «Санкт-Петербург», которую сдали в 2010 году, находится в эксплуатации на Северном флоте. Изначально предполагалось, что вскоре будет сдана и вторая лодка Б-586 «Кронштадт», а за ней третья – Б-587 «Великие Луки», но было принято решение заморозить их строительство и после полноценной обкатки Б-585 доработать проект. Так и сделали в итоге: работы по заделу из двух лодок возобновили в 2014-2015 годах, достаточно серьезно изменив их «начинку» и соответственно боевые возможности. Особо стоит отметить, что этот тип лодок изначально имеет меньшую заметность, чем его предшественник – известный проект 877. Также субмарины высоко автоматизированы - численность экипажа уменьшена до 35 человек еще на первом корабле Б-585. В состав вооружения входят ракеты "Калибр", "Оникс", торпеды и мины.

Сейчас спущенный на воду «Кронштадт» и еще находящая в цехе однотипная ПЛ «Великие Луки» активно достраиваются. Их сдача флоту запланирована на 2020-21 годы. В следующем году на «Адмиралтейских верфях» рассчитывают заключить контракт на постройку следующих двух подлодок проекта 677 (4-я и 5-я лодку серии). Все субмарины будут служить в ВМФ России.