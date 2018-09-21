Как российские программисты портировали JavaScript на отечественную платформу Эльбрус (ВИДЕО)



Отечественные ИТ-специалисты Дмитрий Бежецков и Владимир Ануфриенко из компании UniPro рассказали о проделанной работе по портированию JavaScript (JS) на российский компьютер «Эльбрус». Авторы проекта использовали одну из самых простых машин – уже устаревший 2-ядерный «Эльбрус-2С» (сейчас выпускаются 4-х и 8-ядерные модели).

Как объясняют разработчики, JS на «Эльбрусе» это важно, потому что приближает их к выходу на рынок офисных и даже домашних машин, так как «для того же браузера уже необходим Javascript». Также проект позволяет предоставить российской промышленности «Эльбрус» с тем же Node.js (программная платформа, превращающая JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего назначения). Наконец, не стоит забывать и о значимой для ИТ-индустрии теме популяризации разработок на российском «железе» и импортозамещении.

В своем докладе, рассчитанном на специалистов (см. видео ниже), авторы изложили отличия «Эльбрусов» как платформы от продукции Intel, а дальше подробно поделились опытом работы по теме. Несмотря на крайнее обилие специализированных терминов и лексики, можно сделать основной вывод – проект оказался удачным. Он показывает, что при желании с решением серьезных задач на «эльбрусах» могут справляться небольшие группы разработчиков, превращая эти машины с каждым разом всё в более «импортозамещающие» по своим возможностям.