Про новые российские прицепы-автодома из Ульяновска



Разработанные частной «Компанией раскладных конструкций» (КРК) в Ульяновске модульные прицепы-трансформеры «Купе» вызвали большой интерес отечественных автомобилистов. Количество заказов растет, и занимающийся мелкосерийным производством разработчик сообщает о подготовке к расширению объемов сборки.

«Купе» представляет собой оригинальный раздвижной жилой модуль, который устанавливается на разные шасси. В трех базовых версиях предлагаются автодома-прицепы с габаритами 1,5х3,5 м, 1,5х2,5 м и 1,3х1,8 м. На стоянке, за счет раздвижных стен и поднимающейся крыши, полезный объем увеличивается в 2 раза. Так на площади 8 квадратных метров размещены 4 спальных места и кухня с раковиной, плитой и холодильником, возможна установка биотуалета.

Все дома-прицепы могут легко буксироваться обычными легковыми машинами: размеры и вес рассчитаны таким образом, чтобы буксировать автодом можно было обычным автомобилем, а водителю не требовалась категория Е. Стоимость готовых для путешествий прицепов, в зависимости от модели и комплектации, составляет 320-620 тысяч рублей.





