Лидером всероссийского медиарейтинга импортозамещения стал Крым



Национальная премия «Приоритет» и компания «Медиалогия» подвели итоги активности российских регионов и компаний в медиа по теме импортозамещения за август 2018 года. Первые три места регионального рейтинга в июле 2018 года заняли Крым, Московская область и Челябинская область. Победителями корпоративного рейтинга импортозамещения стали Ростех, Ростелеком и Росатом.

Август 2018. ТОП-10 регионов РФ

Наиболее заметное региональное событие августа – широкий анонс производства в Крыму компанией «Силовые машины» российских аналогов газовых турбин Siemens. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, разработка дорожной карты по этому проекту находится в завершающей стадии, а первые крымские турбины для электростанций ожидаются на горизонте 3-4 лет.

Среди других заметных тем - Всероссийский сырный фестиваль в Подмосковье, куда было привезено 30 тонн отборного сыра двухсот сортов, сделанных в России, и развертывание программ инвестиций в локализацию производства медоборудования в Московской области.

Кроме них замечены медиа были два челябинских события: выставка «День Уральского поля-2018» в поселке Тимирязевский Чебаркульского района и Всероссийский форум «Информационное общество–2018: Цифровое развитие регионов», где были представлены импортозамещающие проекты в агропроме и IT.

Август 2018. ТОП-10 компаний РФ

Самым «импортозамещающим» событием корпоративного сектора в медиа стала новость о том, что госкорпорация «Ростех» создает на базе Ковровского электромеханического завода кластер для разработки и серийного производства современных станков, который решит проблему технологической зависимости России в этой сфере.

Со своей стороны, Ростелеком запустил новую услугу «Видеосервер», не имеющую аналогов в продуктовых линейках российских операторов связи и созданную на базе российского программного сервера VideoMost.

В это же время Росатом принял делегацию из Китая во главе с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, которая посетила выпускающий многочисленную импортозамещающую продукцию завод «Петрозаводскмаш» - комплектующие для станкостроения, узлы ветроэнергетических установок, контейнеры для перевозки и хранения отработанного ядерного топлива.

О рейтинге:

Новый рейтинг, рассчитывающийся с июня 2018 года, основан на МедиаИндексе «Медиалогии» и является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет» и исследовательской компании «Медиалогия». Рейтинг состоит из двух частей: топ-10 лидирующих регионов и топ-10 лидирующих компаний. Рейтинг рассчитывается ежемесячно. При расчете рейтинга учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более более 46,2 тыс. СМИ, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.