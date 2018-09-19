МРК Каракурт: Сделано в России с нуля за 3 года

Главный конструктор Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» Дмитрий Цымляков в своем интервью порталу «Судостроение» рассказал о создании, «начинке» и возможностях самого неожиданного проекта отечественного боевого корабля — 22800 «Каракурт».

Согласно опубликованным данным, на создание «с нуля» проекта боевого корабля до выхода первого (головного) образца на испытания ушло всего 3 года. При этом корабли проекта 22800 разрабатывали из-за возникших в 2014 году сложностей с фрегатами проекта 11356 сразу с расчетом на максимум отечественного оборудования. Так «Каракурты» получили отечественную энергетическую установку на базе трёх дизелей М507, оптимизированных для увеличения ресурса. Внутри кораблей все оборудование - российского производства, кроме ряда бытовой техники, обеспечивающей комфорт экипажа (стиральные машины, холодильники, плиты, мойки, кофеварки, кофемолки и т. п.).

Примечательно, что при создании проекта 22800 изначально в задании был сделан упор на то, что конструкции кораблей должны быть использованы только готовые решения, которыми уже располагает российское военное кораблестроение. Этот здоровый прагматизм значительно ускорил процесс разработки боевого корабля. Кстати, для иностранных заказчиков уже готов проект 22800Э, где возможна установка зарубежного силового агрегата и немного снижены характеристики систем — при этом корабль все равно останется серьезным противником на море.

Впрочем, сейчас пока только идут переговоры об экспорте. Россия строит первую партию «Каракуртов» для себя. Головной корабль «Ураган» успешно завершает заводские испытания, заказаны или уже строятся около десятка серийных кораблей проекта 22800. Возможно на некоторых из них появятся газотурбинные двигатели (сделаны проработки в этом направлении). Еще одна важная деталь — начиная с третьего «каракурта» все они получают новейший зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М», созданный специально для флота (см. подробнее http://tehnoomsk.ru/node/3165 )

Запланировано не менее 18 серийных «каракуртов» для ВМФ России. Опыт их создания в 2015-2018 годах наглядно демонстрирует: ЦМКБ «Алмаз» и завод «Пелла» доказали, что создать боевой корабль можно быстро и недорого.

Добавим, что малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 полностью оправдывают свое название в честь опасного ядовитого паука. Они имеют компактные размеры (67 метров, 800 тонн), большой запас хода — до 2500 миль (более 4600 км), неплохую скорость — до 30 узлов (около 55 км/ч), а также могут действовать не только в прибережных водах — у кораблей хорошая мореходность. Самое интересное в русских «Каракуртах» это то, что они оснащены современными универсальными пусковыми установками ракет «Калибр» и «Оникс», а в перспективе могут получить и гиперзвуковые «Цирконы».