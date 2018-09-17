Новый российский карьерный самосвал ТОНАР-7501 успешно проходит испытания на Кузбассе



Первый карьерный внедорожный самосвал грузоподъемностью 60 тонн нового поколения успешно работает на разрезе «Шестаки» компании «Стройсервис». Ранее здесь уже приобрели 25 машин марки ТОНАР грузоподъемностью 45 тонн.

ТОНАР-7501 – новый капотный грузовик, представленный в 2018 году. Машина весит около 27,5 тонн. В ее конструкции спереди использована пневморессорная подвеска, сзади – нестандартная подвеска на резиновых упругих элементах. У такой подвески вертикальная нагрузка на каждый из мостов передается через четыре упругих элемента, а продольные и боковые нагрузки воспринимаются реактивными тягами с резинометаллическими шарнирами. В результате подвеска с резиновыми упругими элементами получается гораздо выносливей классической рессорно-балансирной, а в сравнении с гидропневматической подвеской, применяемой на схожей по тоннажу технике, она отличается более простой конструкцией, лучше ведет себя в условиях холода и фактически не требует обслуживания. В объемный кузов самосвала входит до 27 кубов скальной породы и до 48 кубов угля. Как уже говорилось выше, новый самосвал перевозит до 60 тонн груза – это нагрузка обычного железнодорожного вагона.

Производитель использует на машине иностранные двигатели – 15-литровые 6-цилиндровые Cummins мощностью 540 л.с. с автоматической гидромеханической КПП Allison. Несмотря на это, на ТОНАРе уже добились ценового преимущества над зарубежными конкурентами на российском рынке: новые самосвалы выгоднее импортных аналогов.

