В России запускается в производство новый тип светодиодных ламп



В Томске разработали энергосберегающую светодиодную лампу с газовым охлаждением и сферическим светораспределением, адаптированную к традиционной технологии производства ламп накаливания. Это совместный проект Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и местного предприятия «Руслед».

По данным разработчиков, по форме лампа нового поколения повторяет лампу накаливания. При ее производстве используется отработанная технология изготовления колбы, цоколя и внутренних элементов обычной лампочки, но нити накаливания заменяются на светодиодные нити. Готовое изделие внешне похоже на лампу накаливания, но по характеристикам это светодиодная лампа. В новой лампе используются кристаллы маленького размера, 650 на 400 микрометров. На каждой светодиодной линейке располагается 28 кристаллов. Изначально они светят синим, а для того чтобы получить привычный белый или желтый свет, используется люминофорная композиция, которая покрывает всю линейку.

У новой российской светодиодной лампы – срок службы определен в 25000 часов. Благодаря тому, что нити охлаждаются гелием, который более активен, чем, например, аргон, температура на кристаллах не повышается, и лампа служит дольше, - сообщают разработчики.