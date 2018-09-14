Российские дизайнеры превратили действующий резервуар СПГ в арт-объект



В российской Арктике на территории самого северного завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» за 4 недели нанесли на огромный газовый резервуар уникальную окраску. Эскиз придумала дизайнер Таисия Спирина, сравнившая резервуар с банкой сгущенки («сгущенка из газа»).

Резервуар такого необычного вида имеет все шансы стать одной из достопримечательностей арктической зоны России. На заводе решили не останавливаться на одном арт-объекте, а нанести аналогичный декор на все свои резервуары СПГ. В этом году в «банку со сгущенкой» превратят еще одну такую конструкцию, а в следующем – все остальные.

Интересно, что площадь нанесения краски составляет более 10 тысяч квадратных метров для одного резервуара.