Более 2500000 автомашин подключено к российской системе ЭРА-ГЛОНАСС



Количество автотранспорта, на борту которого установлено оборудование российской системы ЭРА-ГЛОНАСС превысило отметку в 2,5 миллиона и продолжает расти. Пропорционально растет и количество экстренных вызовов, которые обрабатывает система – сейчас это уже около 8000 каждые сутки.

По данным пресс-службы АО «ГЛОНАСС», по состоянию на 14 сентября 2018 года наибольшее количество экстренных вызовов поступает в систему из регионов с высокой плотностью автомобильного транспорта: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Ростовской области. Время передачи информации о ДТП из ЭРА-ГЛОНАСС в систему МЧС в автоматическом режиме не превышает 19 секунд.

Из 1640000 вызовов, обработанных в российской ЭРА-ГЛОНАСС, вызвать экстренные службы пришлось почти в 18000 случаях. При этом чуть более чем в 50% чрезвычайных ситуаций система самостоятельно передала данные в автоматическом режиме, зафиксировав сильные повреждения автомобиля. Всем пострадавшим была оказана оперативная помощь спасателей.

