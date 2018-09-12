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12.09.2018

На 30700 компьютерах Росгвардии избавятся от американской операционной системы

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Согласно появившейся в отечественных СМИ информации, структуры Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) этой осенью проведут конкурс по массовому переходу с американской ОС Windows на операционную систему, включенную в Реестр отечественного ПО. Параллельно производится отказ от офисного пакета заокеанской «Микрософт».

Исходя из ранее включенных в реестр отечественного софта операционных систем, скорее всего в Росгвардии выберут российскую защищенную ОС разработанную на базе свободного программного обеспечения Linux. В начале 2018 года о принятии аналогичного решения сообщили в Минобороны России – см. наш. материал http://www.tehnoomsk.ru/node/3019

Тэги: 
импортозамещение
Windows
Linux
реестр отечественного программного обеспечения
российская ОС
Росгвардия
Разделы: 
ИТ-сфера

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