На 30700 компьютерах Росгвардии избавятся от американской операционной системы

Согласно появившейся в отечественных СМИ информации, структуры Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) этой осенью проведут конкурс по массовому переходу с американской ОС Windows на операционную систему, включенную в Реестр отечественного ПО. Параллельно производится отказ от офисного пакета заокеанской «Микрософт».

Исходя из ранее включенных в реестр отечественного софта операционных систем, скорее всего в Росгвардии выберут российскую защищенную ОС разработанную на базе свободного программного обеспечения Linux. В начале 2018 года о принятии аналогичного решения сообщили в Минобороны России – см. наш. материал http://www.tehnoomsk.ru/node/3019