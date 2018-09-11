Самый большой сухой док в России – 485-метровый – строится на Дальнем Востоке



На отечественном судостроительном комплексе «Звезда» (Приморский край, Большой Камень) в 2020 году будет завершено возведение огромного сухого дока размерами 485 х 114 х 14 метров. На этой площадке завод сможет строить самые большие танкеры-газовозы для Арктики, атомные ледоколы и другие большие суда и объекты.

Сейчас на заводе развернуто строительство на целом ряде объектов. В следующем году будут сданы: цех сборки блоков, цех насыщения и модульной сборки, трубообрабатывающий и механомонтажный цехи. На территорию судоверфи доставлен уникальный транспортно-передаточный док «Вымпел» грузоподъемностью 40 000 тонн и габаритными размерами 280 на 62 метра. С целью локализации производства судового оборудования в ноябре 2017 года на территории ДВЗ «Звезда» началось строительство завода по изготовлению винто-рулевых колонок «Сапфир» - он заработает к лету 2019 года.

Первая очередь верфи уже работает. На новых мощностях «Звезды» уже начато строительство первого из 10 серийных 250-метровых танкеров класса «Афрамакс»:



Другие 16 уже законтрактованных здесь к постройке в ближайшие годы это: четыре многофункциональные судна снабжения ледового класса, десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тысяч тонн, арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тысяч тонн, а также мелкосидящий ледокол.