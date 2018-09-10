 ﻿
﻿
10.09.2018

В России построят 46 новых Ми-8АМТ и 104 Ансата для НССА

ansat_med_0.jpg
В сфере российской санитарной авиации наметились серьезные положительные изменения. Государственная Национальная служба санитарной авиации (НССА) заказала более 150 новых специально оборудованных отечественных вертолетов.

Речь идет о 104 легких машинах типа «Ансат» сборки Казанского вертолетного завода (на фото вверху) и 46 средних Ми-8АМТ - Улан-Удэнского авиационного завода. Это заказ почти на 40 миллиардов рублей для российских авиастроителей и самый большой после развала СССР комплексный проект по восстановлению специализированной авиации для здравоохранения. Особенно приятно, что машины будут использоваться единым государственным оператором - Национальной службой санитарной авиации.

mil-mi-8amt_0.jpg
Добавим, что медицинский Ми-8АМТ (на фото) оснащен необходимым оборудованием для оказания неотложной реаниматологической помощи на борту вертолета, в том числе системой искусственной вентиляции легких, теле-ЭКГ, расшифровывающей кардиограмму в реальном времени.

Тэги: 
Ми-8АМТ
Ансат
Казань
Национальная служба санитарной авиации
НССА
импортозамещение
Улан-Удэ
Разделы: 
Промышленное производство

Нравятся наши материалы? Вы можете помочь проекту!

1
﻿