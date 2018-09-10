В России построят 46 новых Ми-8АМТ и 104 Ансата для НССА



В сфере российской санитарной авиации наметились серьезные положительные изменения. Государственная Национальная служба санитарной авиации (НССА) заказала более 150 новых специально оборудованных отечественных вертолетов.

Речь идет о 104 легких машинах типа «Ансат» сборки Казанского вертолетного завода (на фото вверху) и 46 средних Ми-8АМТ - Улан-Удэнского авиационного завода. Это заказ почти на 40 миллиардов рублей для российских авиастроителей и самый большой после развала СССР комплексный проект по восстановлению специализированной авиации для здравоохранения. Особенно приятно, что машины будут использоваться единым государственным оператором - Национальной службой санитарной авиации.



Добавим, что медицинский Ми-8АМТ (на фото) оснащен необходимым оборудованием для оказания неотложной реаниматологической помощи на борту вертолета, в том числе системой искусственной вентиляции легких, теле-ЭКГ, расшифровывающей кардиограмму в реальном времени.