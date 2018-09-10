Российский перевозчик заказал 100 новых Суперджетов



«Аэрофлот» разместил заказ на 100 новых отечественных пассажирских самолетов «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100), согласно которому все машины будут поставляться на протяжении 7 лет.

Соглашение предполагает поставку 100 таких воздушных судов в период с 2019 по 2026 годы. Ближнемагистральные лайнеры будут поставлены в двухклассной компоновке – 12 мест в салоне бизнес-класса и 75 в салоне экономического класса. Это крупнейший в постсоветское время заказ на новые серийные пассажирские самолеты для гражданской авиации нашей страны.

Также «Аэрофлот» ранее заказал 50 среднемагистральных МС-21, производство которых сейчас начато на Иркутском авиазаводе. Все машины также должны поступить в авиапарк перевозчика до 2026 года.