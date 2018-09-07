В столице России заработал уникальный комплекс - Техноград



В начале сентября на территории ВДНХ в Москве начал работу образовательный комплекс «Техноград». Создана площадка для ознакомления и получения до 40 различных специальностей, оснащенная самым современным оборудованием. В зданиях комплекса работают профессиональные преподаватели и представители работодателей.

Это первый такой проект, аналогов которому пока нет в нашей стране. Он рассчитан на всех, кому старше 7 лет. Некоторые СМИ поспешили назвать его «детским», но как говорят его создатели, его могут посещать люди всех возрастов, от семи лет и старше: любой может прийти и ознакомиться с различными профессиями, просто посмотреть, как это работает, может пройти на краткосрочных курсах повышение квалификации или получить полноценную профессию.

Особо стоит сказать о техническом оснащении столичного «Технограда». Для обучения слушателей здесь установлено 2960 единиц современного профессионального оборудования. Оно аналогичного тому, что имеется на современных предприятиях. Например, мастерские оснащены киберфизической фабрикой CP Lab, установкой послойного лазерного синтеза EOS M100 с лазером 200 ватт, пищевым 3D-принтером Foodini, профессиональной студией звукозаписи и другой новейшей аппаратурой.





Среди современных технических специальностей, о которых могут узнать посетители «Технограда»: программист, специалист по кибербезопасности, системный администратор, сборщик электронных систем, специалист по информационным системам и кабельным сетям, специалист по аддитивным технологиям, специалист САПР (CAD), специалист по офисным решениям в бизнесе, оператор беспилотных летательных аппаратов, робототехник, оператор станков с ЧПУ, сварщик, слесарь по ремонту летательных аппаратов, слесарь, мехатроник, специалист по автоматизации производственных процессов, специалист по лазерным технологиям и оборудованию, лаборант химического анализа, специалист по изготовлению и обработке изделий из композитных материалов.



Создатели проекта также рассчитывают, что «Техноград» станет местом отдыха, где можно интересно и с пользой провести время всей семьей. Например, починить беспилотный летательный аппарат, смонтировать профессиональное видео, приготовить пиццу, сделать пирожные и в завершение путешествия выпить чашку кофе. Это один из маршрутов по «Технограду» в субботу и воскресенье.

Одновременно в «Технограде» могут находиться порядка 1900 человек. Ожидается, что в 2019 году его посетят свыше 500 тысяч человек. Всего будет реализовано порядка 1,5 тысячи разнообразных образовательных программ, выдано свыше 250 тысяч сертификатов.