Российские роботы в США распознают людей с оружием в руках



Официальный дистрибьютор российской компании «Промобот» на территории США компания «Интеллитроникс» (Intellitronix) показала, как робот распознает человека с оружием в руках и запускает сигнал тревоги. В ролике показан российский робот Промобот 4-го поколения, который на рынке США выдается за продукт «местной компании из Кливленда».

«Техносфера, Россия» уже писала о том, что на территории заокеанского государства, чьи власти демонстрируют уже не первый год недружественную политику по отношению к нашей стране, производителю российских роботов удалось закрепиться через договор с одной из местных компаний – см. http://tehnoomsk.ru/node/3232. Сейчас Intellitronix активно продвигает роботов в учебные заведения США и поэтому снабдила его дополнительным инфракрасным сканером и научило распознавать оружие в руках. Связано это с тем, что в Штатах регулярно происходят инциденты с человеческими жертвами, когда подростки с психическими нарушениями приносят оружие в школы и стреляют в своих сверстников. «Промобот» с его отличной системой распознавания лиц и предметов справляется с задачей обнаружения стрелкового оружия в руках человека и способен не просто включить сирену, но и вызвать полицию. Американский дистрибьютор русских роботов рассчитывает получить заказы от учебных заведений и уже вызвал интерес местного телеканала, который показал сюжет о новинке в выпуске новостей: