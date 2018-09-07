Российский производитель катеров и яхт из Владивостока нацелен на экспорт



Отечественная частная компания «Композитное кораблестроение» успешно реализует катамараны собственной постройки с корпусами из композитных материалов. Недавно предприятие поставило моторный катамаран РС120 в Южную Корею, первый из двух заказанных покупателем из порта Пусан. Также производитель поставляет в этом году свои катамараны в Англию, имеются заказы из Словении. Заключены договоры на дистрибуцию российской техники с зарубежными компаниями.

РС120 (на фото) - катамаран для чартера и туристических прибрежных перевозок. Несколько обеденных зон в салоне, санузел, открытая верхняя палуба с трапом и зонами для отдыха и носовая площадка. Катамаран отличается большая полезной площадью и может менять функционал внутреннего пространства. Внутри можно разместить офис, барную стойку, семейный вариант салона с тремя каютами в поплавках. На верхней палубе можно размещать шезлонги, диваны и барбекю. Длина катамарана - 12 метров, ширина – почти 5 метров.



В производстве своих судов отечественная компания использует метод вакуумной инфузии при изготовлении корпусов. На сегодня это второй по технологичности метод в производстве, который используется исключительно при строительстве супергоночных яхт, автомобилей «Формулы-1» и космических кораблей.

По данным судостроительной организации, метод вакуумной инфузии — это процесс пропитки армирующих материалов (стеклоткань, углеткань, средний слой) связующим под действием разреженной среды, создаваемой вакуумом. Среди его преимуществ меньший вес корпуса, более высокая прочность, отсутствие воздуха в составе детали, возможность изготовления крупных деталей.

Уже 2 года как компания из Владивостока перешла от стеклопластиковых конструкций корпуса к углепластиковым на эпоксидном связующем. Новая технология не только позволила перейти к наиболее современным проектам, но и обеспечила уникальные характеристики готовой яхты по соотношению мощности двигателя и пространству внутренних помещений. Применение углеволокна позволяет значительно уменьшить вес судна и тем самым увеличить его скорость, при этом материал обладает высокой прочностью и износостойкостью.