27 команд разработчиков вышли на конкурс по разработке зимнего российского беспилотного автомобиля



В России набирает обороты конкурс «Зимний город» от Российской венчурной компании, Агентства стратегических инициатив, Фонда «Сколково» и «Яндекса». Задача его участников – разработать интеллектуальные системы управления и показать их работоспособность на беспилотном транспорте в экстремальных погодных условиях.

По сути речь идет о создании систем, которые позволят эксплуатировать беспилотные машины в реальных условиях России: в плохую погоду, при отсутствии дорожной разметки, плохой видимости и наличии дорожного трафика. Команды проведут испытания своих беспилотников на полигоне в условиях плохой видимости и продемонстрируют функции объезда препятствий, преодоления перекрестков, обгона, движения в пробках, парковки. В финал выйдут 10 команд, продемонстрировавшие лучшие результаты.

Финальные испытания российских машин-роботов и определение победителя запланированы на начало 2019 года. Автомобилям команд-финалистов предстоит преодолеть дистанцию длиной 50 километров быстрее чем за три часа. Призовой фонд конкурса составляет 175 миллионов рублей.