Разработчик российских процессоров Эльбрус предложил разработчикам плату MBE8C-PC



Создатели российских процессоров «Эльбрус» из компании «МЦСТ» сделали доступным референс-дизайн материнской платы MBE8C-PC для разработки однопроцессорных вычислительных модулей на основе 8-ядерного серийного отечественного «Эльбрус-8С».

«Референс-дизайн» это электрическая схема и топология платы разработчика. Плата разработчика или developer board - образец печатной платы, использующийся для демонстрации возможностей микропроцессора. Всё это передается компаниям, которые планируют разработать для российского процессора собственные проекты вычислительных модулей.

В «МЦСТ» ранее уже сделали доступными для разработчиков референс-дизайны для 1-ядерного «Эльбрус-1С+» и 4-ядерного «Эльбрус-4С». Это облегчает для разработчиков вычислительной техники внедрение отечественных микропроцессоров, дают им возможность использовать проверенную технологическую базу, способствуют процессам импортозамещения. Отличительной особенностью референс-дизайнов «МЦСТ» является входящая в их комплект библиотека элементов.

Справка:

Российский 8-ядерный процессор «Эльбрус-8С» (1891ВМ10Я) — высокопроизводительный процессор общего назначения с улучшенной отечественной архитектурой Эльбрус, позволяющей выполнять до 25 операций за один такт в каждом ядре — 250 млрд. операций с плавающей запятой в секунду. Спроектирован и изготовлен по технологическим нормам 28 нм. Его особенностями являются: оригинальная архитектура, обеспечивающая высокую производительность в математических расчётах, криптографии, цифровой обработке сигналов; аппаратная поддержка защищенных вычислений и отдельный стек вызовов, дающий преимущества с точки зрения информационной безопасности; исполнение двоичных кодов в системе команд Intel х86 и х86-64 с помощью динамической трансляции без перекомпиляции программ. Стабильная работа процессора возможна в температурном диапазоне от -60 до +85 градусов. Наличие 4 каналов доступа к памяти и 3 каналов межпроцессорного обмена позволяет строить масштабируемые вычислительные комплексы на базе 8-ядерных «Эльбрус-8С», обеспечивающие высокую скорость обработки и передачи информации.