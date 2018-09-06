Российская армия закупит 27 защищенных санитарных машин нового типа



Завод «Ремдизель» (дочернее предприятие КамАЗа) получил заказ на сборку для нужд Российской армии первой партии из 27 бронированных медицинских автомобилей нового типа на шасси К-53949 (КамАЗ-Тайфун 4х4). Они будут собраны в 2019-2020 годах.

Машина рассчитана на эвакуацию раненых с передовой и поэтому защищена по третьему классу бронирования, от всех видов стрелкового оружия, и выдерживает взрыв до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом. С пробитыми колесами новый медицинский автомобиль может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.

Санитарная машина оснащена приспособлениями для вытаскивания из люков, подтаскивания раненых, щитами для эвакуации людей с повреждениями позвоночника и другим медицинским оборудованием. Она обеспечивает максимально комфортную перевозку раненых по пересеченной местности. За одну поездку новый санитарный автомобиль может вывезти от 4 до 6 раненых бойцов.

