11 российских роботов Промобот 4-го поколения станцевали в Астане (ВИДЕО)



Как сообщают представители отечественной компании «Промобот», в столице Казахстана в выставочном центре «Астана-Экспо» 11 однотипных российских роботов приняли участие в записи ролика с импровизированным танцем.

Сейчас только в Казахстане работают уже более двух десятков «промоботов». Самый большой эксплуатант – выставочный центр, здесь приобрели 17 электронных гидов, которые готовы поддержать беседу с посетителями и рассказать им об экспозиции. Еще 4 однотипных робота из России работают в офисе «Казпочты», а одну машину закупила местная страховая компания NSK. 4-ое поколение русских «промоботов» продается за рубежом - машины уже работают в США, Евросоюзе и ряде других стран мира.

Добавим, что «Промобот» v.4 – самый совершенный серийный российский робот, выпускаемый одноименной частной компанией и находящийся в свободной продаже. Он постоянно дорабатывается – недавно вышло очередное обновление его программной оболочки, в котором создателям удалось сократить максимальное время его ответа на вопрос собеседника до 1,5-2 секунд, оптимизировать энергопотребление, а также серьезно улучшить набор базовых функций.